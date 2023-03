Künstlerin Mary Bauermeister mit 88 Jahren gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Künstlerin und Mitbegründerin der Fluxus-Bewegung, Mary Bauermeister, ist tot. Sie sei am Donnerstagmorgen im Alter von 88 Jahren gestorben, bestätigte Bauermeisters Sohn Simon Stockhausen der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Die in Rösrath bei Köln lebende Bauermeister hatte 2021 den ersten Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für ihr »herausragendes künstlerisches Gesamtwerk« verliehen bekommen. Ihr universales Werk umfasste neben Zeichnungen und Gemälden vor allem Objektbilder und Installationen sowie auch Landschaftsgestaltungen.

Bauermeister hatte sich nach dem Studium in Ulm und Saarbrücken Mitte der 50er Jahre in Köln niedergelassen. Ihr Atelier galt als Geburtsstätte der Fluxus-Bewegung. Später zog Bauermeister nach New York, wo sie künstlerische Erfolge feierte.

In Deutschland stand sie noch lange im Schatten des berühmten Komponisten Karlheinz Stockhausen, mit dem sie zwischen 1967 und 1973 verheiratet war.