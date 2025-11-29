Feierabend: In Chemnitz endet das Jahr als Kulturhauptstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer großen Bergparade hat Chemnitz das Finale als Kulturhauptstadt Europas 2025 eingeläutet. Mehr als 1.000 Teilnehmer in traditionellem Habit der Bergleute zogen am Nachmittag begleitet von Musikkapellen durch die Innenstadt. Beim Abschlusszeremoniell vor dem Opernhaus wurde mit den Zuschauern das Steigerlied angestimmt. Das Lied zählt ebenso wie die Bergparaden selbst zum immateriellen Kulturerbe.

Am 18. Januar war das Kulturhauptstadtjahr mit einer großen Show am Karl-Marx-Monument eingeläutet worden. »Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht«, resümierte nun Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke beim Abschluss-Empfang im Industriemuseum. Es sei darum gegangen, Kunst und Kultur für viele Menschen zugänglich zu machen. Ausgehend von anfangs 72 Ideen im Bewerbungsbuch seien am Ende 260 Projekte umgesetzt worden.

Kulturprogramm lockt mehr als zwei Millionen Besucher

Den Angaben zufolge hat das Programm schätzungsweise mehr als zwei Millionen Besucher angelockt. Es gab hochkarätige Ausstellungen, Tanz, Theater und Oper, Festivals und Konzerte sowie Sportveranstaltungen wie den Kulturhauptstadt-Marathon und den European Peace Ride.

Es sei ein Jahr »voller Erlebnisse, Emotionen, Begegnungen, Ideen und Stolz« gewesen, sagte Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD). Das Kulturhauptstadtjahr sei für Chemnitz wie ein Lottogewinn. Neben den vielen Kulturangeboten wurden auch Millionenbeträge in frühere Industriebrachen und Infrastruktur investiert.

Kulturhauptstadttitel anfangs ein »spinnerten Traum«

Dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas sein würde, sei anfangs »ein spinnerter Traum« von wenigen Menschen gewesen, sagte Barbara Ludwig (SPD), die als Schulzes Amtsvorgängerin die Bewerbung auf den Weg gebracht hatte. In der Endrunde um den Titel hatte sich die sächsische Industriestadt gegen Nürnberg, Hannover, Hildesheim und Magdeburg durchgesetzt.

Mit Chemnitz war zum vierten Mal eine deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas - nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen mit dem Ruhrgebiet (2010).

Neben der Bergparade war zum Abschluss am Samstag auch ein großes Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz geplant. Am Abend soll mit einem Bühnenprogramm am Karl-Marx-Monument unter dem Titel »Feierabend!« Rückblick auf das Kulturjahr gehalten werden, bevor DJs übernehmen und die Straße bei einem Rave zur Tanzfläche unter freiem Himmel machen.

Staffelstabübergabe an Oulu und Trenčín

Chemnitz hat den Kulturhauptstadttitel dieses Jahr zusammen mit dem Städtepaar Nova Gorica (Slowenien) und Gorizia (Italien) getragen. Dort soll kommende Woche der Staffelstab an die Nachfolger übergeben werden: 2026 sind Oulu in Finnland und Trenčín in der Slowakei Kulturhauptstadt Europas.