Deutsche Oscar-Hoffnung für Europäischen Filmpreis nominiert

Der Film »Die Saat des heiligen Feigenbaums« des vor einigen Monaten nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammad Rasoulof ist als bester europäischer Film nominiert worden. Das gab die Europäische Filmakademie am Dienstag bekannt. Rasoulofs Film soll auch für Deutschland ins Oscar-Rennen gehen.

Als bester europäischer Film wurden 14 weitere Titel vorgeschlagen. Darunter ist etwa der Body-Horrorfilm »The Substance« von Coralie Fargeat mit Demi Moore in der Hauptrolle und die Raubkunst-Doku »Dahomey« von Mati Diop, der diesjährige Berlinale-Gewinner.

Im Oktober hatte die Europäische Filmakademie entschieden, dass nun neben Spielfilmen auch nominierte Dokumentar- und Animationsfilme zum besten europäischen Film gekürt werden können.

Eidinger und Rogowski als beste Darsteller nominiert

Als beste Darsteller sind die deutschen Schauspieler Lars Eidinger in »Sterben« und Franz Rogowski in »Bird« nominiert. Sie bekommen Konkurrenz von Daniel Craig (»Queer«), Ralph Fiennes (»Konklave«) und Abou Sangare in »Souleymane's Story«.

Chancen auf den Titel als beste Darstellerin hat unter anderem Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton in Pedro Almodóvars Venedig-Gewinnerfilm »The Room Next Door«. Der Europäische Filmpreis soll am 7. Dezember in Luzern in der Schweiz verliehen werden. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche.

