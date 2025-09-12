Deutsche Botschaft stoppt Kooperation mit Festival in Gent

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Deutsche Botschaft in Belgien hat wegen der Absage an die Münchner Philharmoniker und den israelischen Dirigenten Lahav Shani die Zusammenarbeit mit dem Flanders Festival in Gent beendet. Man habe das Botschaftslogo von der Website des Festivals entfernen lassen und Hinweise auf die Konzerte aus den eigenen Social-Media-Kanälen genommen, teilte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte die Jüdische Allgemeine über die gestoppte Zusammenarbeit berichtet.

Das Flanders Festival Gent hatte die kurzfristige Absage des für den 18. September geplanten Konzertes damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist. »Im Lichte seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras sind wir nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen«, heißt es in einer Erklärung auf der Homepage des Festivals.

Die rechtsreligiöse Regierung um Benjamin Netanjahu wird zwar auch im eigenen Land teilweise scharf kritisiert. Sie ist aber vor drei Jahren demokratisch gewählt worden. Außerdem sitzt die israelische Regierung nicht in der Küstenstadt und Wirtschaftsmetropole Tel Aviv, sondern in Jerusalem.

Der Deutsche Botschafter in Belgien, Martin Kotthaus, hatte die Absage des Konzertes in einem Post auf X zuvor kritisiert. »Die Entscheidung und Begründung sind nicht nachvollziehbar«, schrieb Kotthaus. Die Botschaftssprecherin teilte mit, die bisherige Zusammenarbeit mit dem Festival habe im Wesentlichen aus der Bewerbung der Konzerte in sozialen Medien bestanden.