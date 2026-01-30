Band Fury in the Slaughterhouse kündigt neues Album an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die deutsche Rockband Fury in the Slautherhouse startet mit großen Plänen ins neue Jahr: Für Juni kündigt die in Hannover gegründete Musikgruppe ein neues Studioalbum an. Das Werk »Changes« kommt am 26. Juni raus und soll kein nostalgischer Rückblick, sondern ein selbstbewusster Blick nach vorn werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mit der Ankündigung des Albums stellt die Band auch den neuen Song »9 Lives« vor, der klassische Fury-Tugenden, wie große Melodien, hymnische Refrains und emotionale Tiefe miteinander vereine. Im Sommer will sie erneut auf Open-Air-Tour gehen. Neu dabei ist der Termin für das Album-Release-Konzert am Erscheinungstag, 26. Juni, auf der Gilde Parkbühne in Hannover.

Fury in the Slaughterhouse gibt es seit 1986. Große Erfolge feierten die sechs Musiker mit Songs wie »Won't Forget These Days« oder »Time To Wonder«. In den 1990er Jahren zählte Fury zu den erfolgreichsten deutschen Bands und erreichte auch Chartplatzierungen in den USA. 2008 löste sich die Band offiziell auf und spielte im Anschluss nur noch vereinzelte Konzerte. 2017 fanden die Musiker wieder zusammen.