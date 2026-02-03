Was Hohenstein gemeinsam gegen Einsamkeit unternimmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-BERNLOCH. Auf reges Interesse ist kürzlich das erste Vernetzungstreffen zum Thema »Einsamkeit« in der Gemeinde Hohenstein gestoßen. Teilnehmer waren Vertreter aus dem bürgerschaftlichen Engagement, der Leitung der Seniorenwohngemeinschaft der Bruderhaus-Diakonie, des Port-Gesundheitszentrums, der Alterspsychiatrie des Zentrums für Psychiatrie Zwiefalten sowie weitere Interessierte, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitszentrums.

Bürgermeister Simon Baier eröffnete die Veranstaltung und betonte, dass Einsamkeit zunehmend in den Fokus der Gesunden Gemeinde plus – einem Engagementfeld der Kommune – rücke. Sein Wunsch: eine Gemeinde, in der sich idealerweise niemand einsam fühle. Chronische Einsamkeit könne sowohl körperlich als auch seelisch krank machen, hob der Bürgermeister hervor.

Auch Dr. Matthias Köhler, Chefarzt der Alterspsychiatrie des Zentrums für Psychiatrie, bestätigte die Bedeutung des Themas: »Es ist wichtig, gemeinsam Wege zu finden, wie Menschen unabhängig von Alter oder Lebenslage erreicht und unterstützt werden können.« Moderiert wurde die Veranstaltung von Barbara Boßler, kommunale Gesundheits- und Pflegefachkraft des Port-Gesundheitszentrums. Nach einem thematischen Impuls wurden in Kleingruppen konkrete Ansätze diskutiert, um dem Phänomen Einsamkeit in der Gemeinde zu begegnen und Menschen verschiedener Altersgruppen aktiv zu erreichen.

Als Ergebnis des Treffens wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen möchte. Vorgeschlagen wurden die Bündelung bestehender Angebote, Patenschaften in Vereinen, das Projekt »Schwätzbänkle«, Nachbarschaftsgespräche sowie ein Sozialrezept für Praxen und weitere Gesundheitsdienstleistende.

Ziel ist es, das Thema Einsamkeit sichtbar zu machen und in die Gesellschaft zu integrieren. Darüber hinaus wird eine Teilnahme an der bundesweiten Aktion »Gemeinsam aus der Einsamkeit« geprüft. Eine Themenwoche, vom Kompetenznetz Einsamkeit ausgerufen, findet vom 22. bis 29. Juni statt und bietet eine Plattform, um Aufmerksamkeit zu schaffen und konkrete Hilfsangebote zu vernetzen. Die Teilnehmer zeigten sich optimistisch, dass aus dem Vernetzungstreffen konkrete Schritte folgen und die Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Einrichtungen und Vereinen weiter gestärkt wird. Die Gemeinde bekräftigt ihr Engagement, Einsamkeit nicht als individuelles Problem, sondern als gemeinschaftliche Aufgabe zu begreifen. (eg)