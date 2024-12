Unfall bei Sonnenbühl mit vier Schwerverletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ein lebensgefährlich Verletzter, drei Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L382 zwischen den Ortsteilen Undingen und Erpfingen ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 19.25 Uhr mit seinem VW Polo auf der Landesstraße von Undingen in Richtung Erpfingen unterwegs, als er den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge in einer leichten Rechtskurve an den rechten Fahrbahnrand kam. Beim Einlenken auf die Fahrbahn verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern.

Dabei drehte sich der Polo um 90 Grad und prallte mit der Beifahrerseite frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Fiesta, dessen 62 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr zu einer Reaktion hatte. Der nicht angegurtete Unfallverursacher erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Polo befreit werden.

Die Fahrerin des Ford und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 25 und 30 Jahren wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Versorgung der Verletzten waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort. Zur Absperrung der Unfallstelle und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz. (pol)