SONDELFINGEN. Gegen 21.40 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag die ENI-Tankstelle an der Reutlinger Straße in Sondelfingen überfallen. Anschließend flüchtete der Täter. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber blieb bislang erfolglos. Über die Höhe des Diebesguts wollte die Polizei keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand. (ifi)