Tübinger Altstadt-König-Parkhaus zum Weihnachtsgeschäft wieder geöffnet

Am Samstag öffnet das Parkhaus Altstadt-König nach fast einjähriger Vollsperrung wieder mit 350 Stellplätzen.

TÜBINGEN. Die Bausubstanz des Parkhauses ist nach der im April 2022 gestarteten Generalsanierung wieder in einem guten Zustand – und damit längerfristig wieder ertüchtigt, wie die Stadtwerke Tübingen mitteilen. Tausalze hatten über Jahre im Beton auf mehreren Parkebenen nicht unerhebliche Korrosionsschäden verursacht. Eine umfangreiche Sanierung war deshalb erforderlich. Seit Januar 2023 war das Parkhaus komplett gesperrt, um den längsten und wichtigsten Bauabschnitt schneller und effizient durchführen zu können.

»Die bislang längste Etappe bei der Sanierung im Parkhaus Altstadt-König war eine echte Herausforderung«, sagt Ortwin Wiebecke, Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen. »Durch die offene Bauweise des Gebäudes ließen sich die für die Betonsanierung nicht vermeidbaren lärmintensiven Arbeiten nicht immer optimal abschirmen, weshalb wir den Anliegern und Gewerbetreibenden danken. Die Stadtwerke haben versucht, die Belastungen so gut wie möglich in Zusammenarbeit mit den Baufirmen zu minimieren. Jetzt ist die größte Teiletappe geschafft und wir freuen uns, dass rechtzeitig vor der chocolART und dem Weihnachtsgeschäft das Parkhaus wieder teilweise nutzbar ist.«

Sanierung mit langfristigem Korrosionsschutz

Ein Kernelement der Sanierung war der flächige Einbau eines kathodischen Korrosionsschutzsystems (KKS) in den Decken. Durch Anlegen eines Schutzstroms werden die tragenden Bewehrungsstähle künftig vor Korrosion geschützt. »Dadurch konnte auch vermieden werden, dass mit deutlich höherem Aufwand ganze Deckenfelder ausgebaut und komplett neu errichtet werden mussten«, sagt Frank Raible, Fachbereichsleiter Parkhäuser bei den Stadtwerken.

Technische Neuerungen und die größte Parkhaus-E-Ladezone Tübingens

Im Zuge der Sanierung nutzten die Stadtwerke die Gelegenheit, um das Parkhaus auch technisch auf den neuesten Stand zu bringen und zu verbessern. Zu den Neuerungen gehört beispielsweise die automatische Kennzeichenerkennung bei der Ein- und Ausfahrt. Das Ticketlose Parken ist bereits in der Tiefgarage am Hauptbahnhof und im swt-Parkhaus Metropol im Einsatz. Die neue E-Ladezone umfasst nun 36 Ladeplätze und ist damit die größte E-Ladezone in einem Tübinger Parkhaus. (eg/GEA)