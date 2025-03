Steuerberatung erfrischend anders

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.»Uns war es wichtig, mitten in der Stadt zu bleiben«

Mitten in der Stadt in der Reutlinger Lindachstraße fällt ein besonderes Gebäude ins Auge: Die neugebaute Unternehmenszentrale der bisherigen NAT AG, die seit 2025 als SGP Schneider Geiwitz Neckaralb GmbH firmiert. »Uns war es wichtig, mitten in der Stadt zu bleiben«, erklärt Steuerberaterin Sandra Krüger, die gemeinsam mit Ralf Kirchner die Geschäfte der Kanzlei leitet.

Nach Jahren in der Oberen Wässere war für das wachsende Team ein Neubau die logische Konsequenz. Dabei war Wohnzimmeratmosphäre statt Behördencharme wichtig. Denn der Neubau spiegelt den Slogan »Erfrischend anders beraten« im Detail wider.

Offener Innenhof

Er trägt die Handschrift von Architekt Thomas Zoller aus Stuttgart und wurde durch den Bauträger CC Immobilien aus Nürtingen realisiert. Im Inneren setzt das neu entwickelte Farb- und Einrichtungskonzept auf natürliche Materialien wie Holz und schafft mit Parkett und Teppichen eine warme, einladende Atmosphäre. Ein offener Innenhof und eine Dachterrasse bringen die Natur ins Gebäude. »Das luftige Konzept kommt bei Mandanten und Teams hervorragend an«, freut sich Ralf Kirchner.

Modern und persönlich

»Modern arbeiten, persönlich beraten«, lautet die Devise. Von 700 auf 1.000 Quadratmeter ist die Nutzfläche gewachsen. Im Erdgeschoss laden flexible Besprechungsräume zur persönlichen Beratung ein, ausgestattet mit moderner Medientechnik. »So können wir auch «trockene» Themen lebendig vermitteln«, erläutert Krüger.

Das Gebäude beherbergt moderne Arbeitsplätze und eine einladende Küche mit Ess- und Aufenthaltsbereich. Geplant wurde die neue Zentrale mit Wachstumsperspektive: »Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die unsere erfrischend andere Art der Steuerberatung mitgestalten möchten.«

Die persönliche Atmosphäre bleibt

Berater - NAT AG erweitert Portfolio und wird SGP Schneider Geiwitz Neckaralb GmbH »Auch mit neuem Namen und neuer Zentrale – wir sind immer noch dieselben«

Reutlingen. Mit den Umzug in die neu gebaute Unternehmenszentrale in der Reutlinger Lindachstraße vollzog die Kanzlei einen weiteren Schritt: Zu Jahresbeginn 2025 wurde die NAT AG zur SGP Schneider Geiwitz Neckaralb GmbH. »Mittlerweile wird heute schon fast erwartet, dass eine Steuerberatungskanzlei auch in rechtlichen Fragen berät«, erklärt Steuerberaterin Sandra Krüger, die gemeinsam mit Steuerberater Ralf Kirchner die Geschäfte der Kanzlei leitet. »Die enge Kooperation mit SGP ist daher eine logische Konsequenz für unsere nachhaltige Ausrichtung.«

Überregionale Expertise

Neben der gewohnten Steuerberatung bietet die Kanzlei nun auch Wirtschaftsprüfung, Restrukturierung und rechtliche Beratung an. Für die Mandanten ändert sich darüber hinaus ansonsten nichts – die vertrauten Ansprechpartner und regionalen Standorte bleiben unverändert bestehen. Charakteristisch für das Unternehmen ist die bewährte Kombination von regionalen Wurzeln und überregionaler Expertise.

Familiäre Nachfolge

Die familiäre Atmosphäre der Kanzlei spiegelt sich auch in der Unternehmensnachfolge wider: Mit Anja Sauer kam Anfang des Jahres ein drittes Mitglied der Geschäftsführung hinzu – eine erfahrene Steuerberaterin, die bereits seit 2016 an den verschiedenen Standorten im Unternehmen tätig ist. Gemeinsam mit ihrem Vater Ralf Kirchner und Sandra Krüger wird sie die strategische Weiterentwicklung der Kanzlei vorantreiben.

Die neue Zentrale

»Auch mit neuem Namen und neuer Zentrale – wir sind immer noch dieselben«, betont Sauer. »Familiär und persönlich beraten wir alle Mandanten – Privatperson, Rentner, kleines oder großes Unternehmen.«

Die neue Unternehmenszentrale in der Lindachstraße 60 soll ein lebendiger Ort des Austauschs werden: »Wir planen regelmäßige Veranstaltungen zu steuerlichen und rechtlichen Themen, auch mit externen Referenten«, kündigt Sandra Krüger an. Weitere Standorte der SGP Schneider Geiwitz Neckaralb GmbH sind in Neuffen und Gammertingen. Auch sie bieten Dienstleistungen im Verbund: Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Restrukturierung und Rechtsberatung.