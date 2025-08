Reutlinger Park & Ride-Parkplatz wechselt in günstigere Gebührenzone

Ab dem 1. August wird der Parkplatz an der Bahnhofstraße in die günstigere Parkgebührenzone II eingestuft. .

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Stadt reagiert auf die Kündigung der Park & Ride-Vereinbarung durch die Deutsche Bahn: Ab dem 1. August wird der Parkplatz an der Bahnhofstraße in die günstigere Parkgebührenzone II eingestuft. Damit können Bahnkundinnen und -kunden dort wieder Tages- und Monatstickets nutzen – eine spürbare Entlastung für viele Berufspendlerinnen und -pendler. Hintergrund: Zum Jahresbeginn hatte die DB BahnPark GmbH ihren Service am Bahnhof eingestellt. Die bisherige Sonderregelung entfiel dadurch, und es galten seither die höheren Tarife der Gebührenzone I, ohne die Möglichkeit, günstige Tages- oder Monatstickets zu lösen.

Mit der neuen Zuordnung zur Zone II liegt der Tagestarif künftig bei 6 Euro, das Monatsticket bei 65 Euro. Damit bleibt das Parken für Pendlerinnen und Pendler weiterhin attraktiv und bezahlbar, insbesondere für diejenigen, die auf die Kombination von Auto und Bahn angewiesen sind. (GEA)