Renn- und Bikesport Axel Schäfer - Ihr Fachgeschäft für E-Bikes & Fahrräder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Lichtenstein.So etwas sieht man heute nicht in jedem Fahrradgeschäft: Gleich rechts neben der Eingangstür stehen Rennräder, bei deren Anblick einem Radsportler das Herz aufgeht. Axel Schäfer ist Radsportler, leidenschaftlicher Radsportler, und so führt er auch sein Geschäft. Jetzt feiert »Renn- + Bikesport Axel Schäfer« in Lichtenstein-Unterhausen das 35-jährige Bestehen.

Was in diesem Fahrradgeschäft außerdem auffällt, sind die Pokale. »Das ist nur ein kleiner Teil«, sagt Axel Schäfer. Er war selbst einmal erfolgreicher Radrennfahrer. Drei Jahre gehörte er der deutschen Radnationalmannschaft an und fuhr erfolgreich auch bei internationalen Rennen. »Wir fühlen uns noch dem Rennsport verpflichtet«, sagt er heute. »Damals bin ich im Schnitt pro Jahr rund 25.000 Kilometer mit dem Rad gefahren.«

Wer so viele Kilometer im Sattel saß, der kann gar nicht besser qualifiziert sein, andere Menschen beim Radkauf zu beraten. Deswegen sei das Geschäft von Anfang an gut gelaufen. Heute hilft dem Team Hightech, das richtige Rad für eine Kundin oder einen Kunden zu finden. »Wir machen bei jedem Kunden ein Body Scanning.«

Acht Kameras vermessen die Person rundum und erstellen ein 3D-Bild. Daraus baut die Software ein Musterrad, das maßgeschneidert zu der Person passt. Schließlich suchen Axel Schäfer und sein Team aus einer Kollektion renommierter Hersteller ein Rad aus. Dazu zählen Basso, Centurion, Con[1]way, Ridley, Simplon und Moustache. Alle Hersteller haben die neuesten Motoren von Bosch verbaut. Technisch gehe der Trend dazu, Motor und Schaltung in einer Einheit zusammen zu fassen, wie es der Hersteller Pinion anbietet, weiß Axel Schäfer.

Als er sein Geschäft vor 35 Jahren in der Wilhelmstraße 108 öffnete, lag der Schwerpunkt bei Rennrädern und Mountainbikes. Im Jahr 2000 hat der Inhaber die Verkaufsfläche von 100 auf 400 Quadratmeter erweitert. Vor rund 15 Jahren nahm das Geschäft mit E-Bikes richtig Fahrt auf. Inzwischen sind manche Händler ebenso wie Hersteller ausschließlich auf E-Bikes spezialisiert.

Zubehör und Bekleidung

Patrick Schäfer »vermisst« einenKunden Patrick Schäfer »vermisst« einenKunden

Selbst Centurion, der deutsche Hersteller, der einst das Mountainbike hierzulande populär machte, baut nur noch E-Räder. »Gerade verzeichnen wir eine starke Nachfrage nach Gravelbikes«, so Schäfer, also dieser Mix aus Renn- und Geländerad, der es erlaubt, auch mal einen Schotterweg entlang zu brettern. Zudem nimmt »RUBS«, Renn- und Bikesport Axel Schäfer, das Thema Service sehr ernst. Es gibt eine offene Werkstatt, wo die Kunden dem Team beim Schrauben zusehen können. »Wir rüsten gewöhnliche Räder mit Motoren nach«, so der Fahrradprofi.

Mancher Kunde hänge an seinem Rad und wolle es nicht gegen ein neues E-Bike eintauschen. Aber dafür findet der Fahrradfreund noch eine große Auswahl an Produkten, die einfach zum Bike gehören: Helme für die Sicherheit, Handschuhe gegen die Kälte, Satteltaschen für die große Tour und noch vieles mehr an Ausrüstung und Bekleidung. Zum 35-jährigen Bestehen fin[1]den die Kunden bis Ende März eine große Auswahl an Aktionsrädern.

Heute besteht das Team von Axel Schäfer noch aus acht weiteren Mitgliedern, darunter seine Frau Birgit und Sohn Patrick. Der Betrieb bildet aus, einen Einzelhandelskaufmann und einen Zweiradmechatroniker. Der Radprofi selbst ist immer noch häufig im Sattel. »Wir sind eine kleine Truppe von ehemaligen Radsportlern und Kunden und machen noch fast jeden Samstag eine Tour auf der Alb«, erzählt Axel Schäfer. Vom Rennsport hat sich der ehemalige Profi also noch nicht verabschiedet. Er ist einer der Sponsoren des Rennteams des VfL Pfullingen, das im vorigen Jahr wieder eine Reihe von sportlichen Erfolgen vorweisen konnte. (dz)

https://www.rubs.de/