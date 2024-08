Nobelpreisträger Muhammad Yunus (M) erhält einen Blumenstrauß nach seiner Ankunft am Flughafen.

In Bangladesch ist Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus als Chef der Übergangsregierung vereidigt worden. Dies zeigten Aufnahmen im örtlichen Fernsehen. Der 84-jährige Erfinder der Mikrokredite soll so lange an der Macht bleiben, bis es Neuwahlen gibt. (dpa)