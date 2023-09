Motorradfahrer kollidiert in Ohmenhausen mit BMW

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN. Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L383 verletzt worden. Gegen 12.10 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Opel Astra auf der Untere Steigstraße von Ohmenhausen kommend unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer im Alter von 62 Jahren, der von der Landesstraße kommend in Richtung Ohmenhausen abbog. Dieser erlitt durch den darauffolgenden Sturz ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (pol)