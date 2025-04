Initiative für Bildung und neue Kooperationen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ALTENBURG.Stefan Künstle liegt – als »TOP Sozial« zertifiziertes Unternehmen – soziales Engagement am Herzen. Mit bald 30 Jahren Erfahrung entwickelt er sein Metallbauunternehmen in Altenburg stetig weiter. Er geht mit dem neuen »TOP Sozial-Bildungsprojekt Zukunft« den nächsten Schritt; ist mit Ausbildungsbotschaftern in Schulen unterwegs. Das Projekt wurde von Schulamt, Handwerkskammer, Kultusministerium und IHK Reutlingen vorgestellt und stieß auf großes Interesse.

Geschäftsführer Künstle hat neue Ausbildungsbotschafter in seinem Betrieb ernannt. Diese besuchen Messen und Schulen, motivieren die Schüler und zeigen, unter Einbeziehung der Eltern, die Bandbreite an Möglichkeiten der Ausbildung zum Klempner auf. Neben der Herstellung eines Werkstücks berichten sie von ihren Ausbildungserfahrungen und geben Schülern authentische Einblicke. So waren etwa der Meister Alexander Künstle und Geselle Jens an der Friedrich-Förster-Gemeinschaftsschule, wo sie Schüler informierten und Trillerpfeifen sowie wasserdichte Aufbewahrungskästchen mit Kant- und Falttechniken herstellten.

FAMILIENBETRIEB: STEFAN KÜNSTLE (RECHTS) MIT SOHN ALEXANDER. Foto: PR FAMILIENBETRIEB: STEFAN KÜNSTLE (RECHTS) MIT SOHN ALEXANDER. Foto: PR

Gemäß dem Motto der »TOP Sozial Charta«, die Volker Feyer-abend von der Unternehmensberatung und Werbeagentur Apros aus Eningen ins Leben rief – »Nicht nur drüber reden, sondern machen« (Erich Kästner) –, arbeitet der Betrieb an der Mitarbeiter-Weiterbildung. Dabei setzt Künstle auf engagierte Menschen, Fachwissen und Kooperationen. Klempner haben die Verschönerung von Gebäuden mit verschiedenen Metallen immer im Blick; als zertifizierter »Top Arbeitgeber« wird das Wissen im Betrieb geteilt. Die Weiterbildungspläne der Mitarbeiter ermöglichen den Blick über den Tellerrand.

Aktuell haben sich Mitarbeiter zum Photovoltaik-Manager im Klempnerhandwerk zertifizieren lassen. Die rechtlichen, steuerrechtlichen und planerischen Inhalte sind in der Branche zukunftsweisend. Andere Mitarbeiter des Künstle-Teams waren bei einem Dachtraining; alle gemeinsam im AI Experience Room des Innoport Reutlingen. Das zeigt, dass Weiterbildung und die Menschen, die mit ihm arbeiten, für Stefan Künstle von großer Bedeutung sind.

Auch mit seinen Ausbildungsplänen und der Integration der Auszubildenden in anspruchsvolle Fachprojekte ist er vorne dran. Mehr als zehn junge Menschen wurden schon ausgebildet; einige erhielten Auszeichnungen wie die des »Azubi des Monats« der Handwerkskammer. Alle Mitarbeiter erhalten externe Lehrgänge, Praktika, lernen andere Betriebe und Arbeitsweisen kennen.

Klempner verarbeiten sehr langlebige Baumetalle wie Kupfer, Zink, Aluminium, Edelstahl und Stahlbleche. Handwerkliches Geschick – von der Bedienung hochmoderner CNC-Maschinen bis hin zur Montage auf dem Dach – gehört zum Berufsbild. All dies wird bei der Stefan Künstle GmbH mit spannenden Projekten bei Metallfassaden, Giebelverkleidungen oder bei Rekonstruktionsarbeiten an einem Metzinger Denkmalschutzobjekt umgesetzt.

Die Stefan Künstle GmbH ist als Flaschner- und Handwerksbetrieb mit sechs Mitarbeitern in Planungs- und Montageteams in den Regionen Reutlingen, Tübingen, Neckar-Alb bis Stuttgart unterwegs. »Unser Bildungsprojekt ›Zukunft‹ ist ein innovativer Schritt und durch die Partnerschaft mit der Unternehmensberatung und Werbeagentur Apros Consulting & Services GmbH aus Eningen und unserer Mitgliedschaft in der Unternehmerrunde Reutlingen soll es nun noch weiter ausgebaut werden«, so Künstle. (pr)

www.Kuenstle-Reutlingen.de