Hummel – Familienbetrieb für Fenster, Sonnenschutz, Terrassen und Lamellendächerable Lösungen

ENGSTINGEN/ENINGEN.16 Uhr bei Hummel auf der Baustelle: Endspurt der Monteure. Sie legen letzte Hand ans Metallgestänge des neuen Lamellendachs der Kundschaft an, bevor sie die Terrasse fegen und das Werkzeug in den Sprinter vor dem Haus packen. Das Team der Hummel Fenster-Sonnenschutz GmbH & Co. KG aus Engstingen hat Feierabend auf der Baustelle und macht sich auf den Weg zurück in die Firma. Ihr Tag war arbeitsreich und ging wie immer um halb acht los. Treffpunkt der drei Trupps aus sechs Monteuren sowie dem Monteur vom Service

Die Firma Hummel übernahm die Ausstellung von Gerd Reinhardt. Foto: PR Die Firma Hummel übernahm die Ausstellung von Gerd Reinhardt. Foto: PR

fahrzeug ist auf dem Gelände des Firmensitzes auf der Haid in der Eberhard-Finckh-Straße 40. Andreas Hummel und sein Sohn Steffen führen das Familienunternehmen, das Siegfried Hummel 1977 gründete. Zunächst als Ein-Mann-Betrieb gestartet, stieg 1996 sein Sohn Andreas in die Firma ein, nachdem er den Meisterbrief im Metallbau in der Tasche hatte. Ehefrau Heike Hummel übernahm die Buchhaltung. Inzwischen ist ihr Sohn Steffen als Metallbauermeister Teilhaber. Ihre Zwillinge Jan Heiko und Manuel sind auf Meisterschulen für Schreiner und Rollladenbauer, ihr Jüngster, Torsten, ist als Elektriker im Montageteam. Heute hat der Familienbetrieb zwölf Mitarbeiter für alles, was mit Sonnenschutz innen wie außen zu tun hat. Terrassen- und Lamellendächer, auch automatisiert, sind ihr Spezialgebiet, um modernes Outdoor Living zu ermöglichen. Haustüren, Vordächer und Sektionaltore gehören neben dem Einbau verschiedenster Fenster dazu.

Wer sein Eigenheim im Sonnenschutzbereich mit modernster Steuerungsautomatik ausrüsten will, findet in dem Fachbetrieb die Experten dafür. Wenn ein Kunde anruft, sehen sich die Spezialisten zuerst vor Ort die Gegebenheiten an und welche Wünsche wie umsetzbar sind. Dann erstellt das Team im Büro das Angebot. »Wir führen überwiegend Produkte namhafter Hersteller aus Süddeutschland«, so Andreas Hummel. Je nach Auftrag kann das Team in wenigen Stunden oder Tagen Wünsche realisieren. »Wir sind auch mal eine Woche auf einer Baustelle«, sagt der Chef. Er erinnert sich gerne an herausfordernde Aufträge, wenn kein Metallgestänge auf Anhieb passte. »Was uns ausmacht ist, dass wir sehr flexibel sind und Sonderaufträge ausführen können.«

Stoffmusterzeigen die Auswahl Foto: PR Stoffmusterzeigen die Auswahl Foto: PR

Neu an der Ortsdurchfahrt

Damit die Kundschaft sehen kann, was möglich ist, sind nicht nur in Engstingen viele Produkte ausgestellt. Jetzt gibt es auch eine Ausstellung in Eningen, denn die Firma Hummel hat den Standort an der Eninger Ortsdurchfahrt in der Reutlinger Straße 53 von Gerd Reinhardt übernommen. Dort können Kunden auch vollautomatische Pergolamarkisen, Stoff und Farbmuster besichtigen. Sie werden vom Hummel-Team beraten, zu denen nun auch Gerd Reinhardt gehört. Bevor die Monteure auch bei ihnen zuhause vorbeikommen… (iso)