Aktuell Schlaglichter

DFB-Team erreicht Finalrunde der Nations League in Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat durch ein 3:3 (3:0) gegen Italien im Viertelfinal-Rückspiel die Finalrunde in der Nations League erreicht. Durch den deutschen Halbfinal-Einzug wird das Final Four des UEFA-Wettbewerbs vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen.