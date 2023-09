Der Badespaß in Pfullingen wird verlängert

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Wettervorhersagen sind gut, die erste Woche nach den Ferien soll sommerlich bleiben. Diese guten Nachrichten will das Pfullinger Bäderteam nicht ungenutzt verstreichen lassen, deswegen bleibt das Freibad eine Woche länger geöffnet als ursprünglich geplant. Statt am Sonntag, 10. September, zu schließen, können sich die Badegäste auf ein bis einschließlich Sonntag, 17. September, geöffnetes Schönbergbad freuen.

In dieser Extra-Woche hat das Bad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bürgermeister Stefan Wörner fand lobende Worte für das Pfullinger Bäderteam: »Wie Herr Bachmann und seine ganze Mannschaft die zurückliegende Sommersaison gemanagt haben, verdient ein großes Kompliment und ein aufrichtiges Dankeschön, auch und gerade im Namen unserer zahlreichen Badegäste.«

Hallenbadsaison beginnt

Die verlängerte Freibad-Öffnung steht unter dem Vorbehalt, dass die sommerlichen Vorhersagen halten, was sie versprechen. Sollte es noch den Umschwung zum Schlechtwetter geben, könnte das Schönbergbad kurzfristig doch früher schließen. Auswirkungen auf die Öffnung des Hallenbads hat all das nicht. Diese ist für den Montag, 18. September, geplant, wobei am Montag das Echazbad zunächst ausschließlich für den Schul- und Vereinssport vorgesehen ist. Die regulären Badegäste sind dann ab Dienstag, 19. September, wieder zu den üblichen Öffnungszeiten willkommen. (a)