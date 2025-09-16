Backaktion in Dapfen bringt Rekordsumme

Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter (auf dem Foto nur einige der insgesamt über dreißig Engagierten) haben mit einer Backaktion genau 1.265 Euro für das Alb-Hospiz Münsingen erwirtschaftet. FOTO: PRIVAT

GOMADINGEN/MÜNSINGEN. Hundert Kilogramm Mehl wurden zu Brot verarbeitet, aus weiteren 25 Kilogramm haben die Bäckerinnen und Bäcker Kimmicher gebacken. Wie viele Laibe aus dem Holzbackofen im Dapfener Backhaus über den Verkaufstisch wanderten, kann nicht genau gesagt werden. Fest steht dagegen, wie viel Geld fürs Alb-Hospiz dabei zusammengekommen ist: 1.265 Euro sind der Reinerlös der erfolgreichen Backaktion, die ehrenamtlich Engagierte der Münsinger Einrichtung jetzt schon zum zweiten Mal auf die Beine gestellt haben.

Das 2022 eröffnete Alb-Hospiz bietet acht Plätze für schwerstkranke und sterbende Menschen aus der Region. Dort bringen sich auch ehrenamtliche Hospizbegleiter ein. Ihre Kernaufgabe ist, die Gäste und deren Angehörige im Alb-Hospiz zu unterstützen, doch helfen die über dreißig Frauen und Männer aus der ganzen Region auch sonst in vielen Bereichen mit, etwa bei den Erinnerungsfeiern für die im Hospiz verstorbenen Menschen. Ganz praktisch haben die Hospizbegleiter im vergangenen Jahr durch ihre erste Backaktion ermöglicht, dass für die acht Zimmer der Einrichtung kleine Kühlschränke angeschafft werden konnten. Auch der Rekorderlös des zweiten Backtags wird den Hospizgästen zugutekommen. Was genau damit umgesetzt werden soll, wird aktuell geprüft.

Für das stattliche Ergebnis haben etliche der Alb-Hospizbegleiter viele Stunden Arbeit investiert: in die Vorbereitung, das Backen im Dapfener Backhaus, den Verkauf. Verschiedene Sorten an selbst gemachter Marmelade wurden angeboten, ebenso Kartoffeln vom eigenen Feld. Weil Brot und Kimmicher reißenden Absatz fanden, wurde zwischendurch in der Buttenhausener Mühle sogar noch Nachschub an Mehl geholt.

Und am Ende eines arbeitsreichen Tags hatten die Ehrenamtlichen so gut wie alles verkauft. »Es ist toll, wie sich die Hospizbegleiter in so vielen Bereichen einbringen und uns immer unterstützen«, dankte Sabine Schelkle, Hausleitung im Alb-Hospiz, für das große Engagement. (pm)