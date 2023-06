Audi A6 stand beim Reutlinger Kreuzeichestadion in Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein technischer Defekt könnte möglicherweise die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Sonntagnachmittag in der Schlattwiesenstraße gewesen sein. Dort war es gegen 14 Uhr zum Brand eines auf Höhe des Fußballstadions geparkten Audi A6 gekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand, sodass die Flammen zwar gelöscht werden konnten, ein Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht mehr verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)