Almrausch: Das Eventdorf bringt Weltstars nach Reutlingen

Reutlingen hat eine neue Eventlocation, die mit einem einzigartigen Konzept überzeugt: Almrausch – das Eventdorf. In fünf verschiedenen Bereichen werden Party, Unterhaltung und gesellschaftliches Miteinander neu definiert. Hier treffen sich Generationen, um gemeinsam zu feiern und in die besten Zeiten der 80er, 90er und 2000er einzutauchen. Die Eventreihe bietet hochkarätige Künstler und internationale Stars – und das bereits wenige Wochen nach der Eröffnung.

Almrausch Location Foto: PR Almrausch Location Foto: PR

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am 07. Februar 2025: Ab 21:00 Uhr öffnet das Almrausch seine Türen für einen Abend, der Musikgeschichte schreibt. Gleich zwei weltbekannte Künstlerinnen werden an diesem Abend auf der Bühne stehen und das Publikum mit ihren unverwechselbaren Stimmen begeistern.

Lori Glori – die Stimme der größten DJ Bobo-Hits

Mit Lori Glori betritt eine Ikone der 90er-Jahre die Bühne des Almrausch. Die charismatische Sängerin ist bekannt als die Stimme hinter DJ Bobo-Hits wie »There Is a Party«, »Pray« und vielen weiteren Songs, die die Dancefloors weltweit eroberten. Ihre kraftvolle Performance und ihre mitreißende Bühnenpräsenz garantieren ein unvergessliches Erlebnis. Besucher können sich auf eine Show voller Energie und Nostalgie freuen.

Exklusiv in Deutschland: La Toya Jackson live in Reutlingen

Ein weiteres Highlight des Abends ist der Besuch von La Toya Jackson, der Schwester der Musiklegende Michael Jackson. Diese Club-Veranstaltung wird ihr einziger Auftritt dieser Art in ganz Deutschland sein – eine exklusive Gelegenheit für Fans, die charismatische Künstlerin hautnah zu erleben. La Toya Jackson machte sich nicht nur als Mitglied der berühmten Jackson-Familie einen Namen, sondern auch als erfolgreiche Sängerin, Autorin und Entertainerin. Ihr Besuch im Almrausch unterstreicht die internationale Bedeutung der neuen Eventlocation.

Almrausch – das Eventdorf: Ein Club-Konzept der besonderen Art

Das Almrausch hebt sich durch sein innovatives Konzept von herkömmlichen Clubs ab. Hier wird Party mit Erlebnischarakter geboten – verschiedene Bereiche ermöglichen unterschiedliche Stimmungen und Musikrichtungen. Von ausgelassener Tanzatmosphäre bis hin zu entspannten Lounge-Bereichen bietet die Location ein vielseitiges Angebot für jeden Geschmack. Ob Jung oder Alt, Nostalgiker oder Neuentdecker – das Almrausch bringt Menschen zusammen und feiert die besten Hits vergangener Jahrzehnte.

Weitere Highlights in den kommenden Wochen

Neben Lori Glori und La Toya Jackson dürfen sich Gäste in den kommenden Wochen auf weitere bekannte Künstler freuen. So stehen unter anderem Loona, Captain Jack, die Hermes House Band und The Weather Girls auf dem Programm. Damit setzt das Almrausch neue Maßstäbe in der Eventszene und bietet ein abwechslungsreiches Programm, das die großen Stars der 80er, 90er und 2000er nach Reutlingen holt.

Tickets und weitere Informationen

Die Nachfrage nach Tickets für die Veranstaltungen ist groß. Wer diesen besonderen Abend mit internationalen Stars nicht verpassen möchte, sollte sich frühzeitig Karten sichern. Weitere Informationen zu kommenden Events und Ticketverkäufen sind auf der offiziellen Website des Almrausch – das Eventdorf erhältlich.

Mit seinem außergewöhnlichen Konzept und hochkarätigen Gästen ist das Almrausch auf dem besten Weg, sich als eine der führenden Eventlocations in Deutschland zu etablieren.

