»Wir sind offen für neue Ideen«

Investments mit sozialer Rendite: »Wir sind jederzeit offen für neue Ideen«, sagt Denis Petitjean, Leiter der Immobilienabteilung der Kreissparkasse Reutlingen mit ihrem dreizehnköpfigen Team. Das klassische Maklergeschäft mit Privatimmobilien bleibe weiterhin ihre Kernkompetenz, doch perspektivisch gehe ihr Anspruch inzwischen viel weiter: »Wir denken die Immobilienbranche neu«.

Ein Beispiel dafür ist das Pflegehotel-Projekt in Hülben. Neben der Mietrendite erhalten Investoren ein verbrieftes Recht auf eine bevorzugte Behandlung bei Eigenbedarf. »Uns überzeugt das Konzept: Die Betreiber beweisen, dass eine Kurzzeitpflege nicht automatisch in eine Dauerpflege münden muss«, so Petitjean. Präventions- und Therapiezentrum sowie eine Tagespflege schaffen »zu 90 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten nach einem dreiwöchigen Aufenthalt wieder nach Hause entlassen werden können«. Der Leiter der KSK-Immobilienabteilung verweist auf das Vorbild in Willingen mit beeindruckenden Vorher-Nachher-Dokumentationen. Einen Grund dafür sieht er auch in der Ausstattung der 66 Appartements, die sich eher am gehobenem Hotel-Standard als an nüchternen Patientenzimmern orientieren.

»Wir schaffen damit eine Win-Win-Win-Situation«, freut sich Denis Petitjean über die Dreifachwirkung des Pflegehotels, »unsere Kapitalanleger erhalten ein Rendite- und Versorgungsversprechen. Zugleich bereichern sie mit ihrem Investment die Therapieangebote für Menschen in unserer Region. Was will man mehr?« (gw)

