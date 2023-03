Von Profis persönlich betreut

Wenn ein Haus oder eine Wohnung erworben oder verkauft werden soll, ist das eine wichtige Veränderung im Leben, die gut vorbereitet und mit viel Know-how vollzogen werden will. Zunächst ist eine realistische Werteinschätzung nötig, die auf fundierter Marktkenntnis basiert. Da sind Profis wie Franz Hahn Immobilien gefragt. »Denn der Immobilienmarkt hat sich seit der Zeitenwende stark verändert «, sagt Sandra Weber. »Es dauert wieder länger, den passenden Käufer zu finden als noch vor einem Jahr«, erklärt Andreas Hahn. Der Architekt und die Betriebswirtin führen gemeinsam das Immobilienbüro Franz Hahn, das ihr Vater bereits 1970 gründete.

Die Geschwister haben sich auf die Vermittlung von Bestandsimmobilien im Raum Reutlingen spezialisiert: Von der Ein-Zimmer-Wohnung bis zum Penthouse, vom Ein- oder Mehrfamilienhaus bis zur Villa, stets spielt ein ausführliches Exposé eine zentrale Rolle. Die beiden nehmen die Objekte genau unter die Lupe, klären über Mängel auf, veranlassen den nötigen Energieausweis, nehmen Behördengänge ab und bestücken das Exposé mit Plänen und vielen guten Fotos.

Die persönliche Betreuung der Kundschaft von Anfang an bis zur Übergabe der Immobilie liegt beiden sehr am Herzen. Die Geschwister sind die alleinigen Ansprechpartner und so mit allen Vorgängen stets vertraut. »Unser Ziel ist es, dass beide Seiten nach Abschluss eines Kaufvertrags glücklich und zufrieden sind.« Die beiden freuen sich besonders, wenn Kunden nach Jahren wiederkommen, weil sie mit Franz Hahn Immobilien so zufrieden waren.

Franz Hahn Immobilien OHG

Kaiserstr. 79

72764 Reutlingen

info@immobilien-hahn.com

www.immobilien-hahn.com