»Vertrauen ist das A und O«

Dank der Gründung 1970 kann Franz Hahn Immobilien 2025 auf ein besonderes Datum zurückblicken: Seit nunmehr 55 Jahren ist das Maklerbüro am Markt vertreten und gehört somit in Reutlingen zu den ältesten Immobilienbüros. In zweiter Generation führen Architekt Andreas Hahn und Diplom Betriebswirtin Sandra Weber das väterliche Unternehmen weiter. Kurze Wege und ein kontinuierlicher Austausch unter den Geschwistern sorgen dafür, dass die Kunden jederzeit über den neuesten Stand ihrer Immobilienangelegenheit informiert werden können.

Die 55 Jahre haben etwas sehr Wertvolles geschaffen: »Wir profitieren von unserem Renommee«, betont Sandra Weber. Was ein guter Ruf bewirkt, hat sie erst vor Kurzem wieder an zwei Fällen erleben dürfen: Ein Kunde, der bei ihnen eine Wohnung zum Eigenbedarf gekauft hatte, wandte sich wieder an das Büro, um eine weitere Immobilie als Kapitalanlage zu erwerben. Ein Haus, das lange selbst genutzt wurde, kam von den Erben als Verkaufsobjekt zurück und wurde nun einer jungen Familie als neues Zuhause vermittelt.

hren Kunden gegenüber stets offen und ehrlich zu sein, ist Kerstin Hödl sehr wichtig. Foto: PR hren Kunden gegenüber stets offen und ehrlich zu sein, ist Kerstin Hödl sehr wichtig. Foto: PR

»Wir haben schon viele Familien in verschiedenen Lebensphasen intensiv begleitet«, fasst Andreas Hahn zusammen. Seine Expertise ist für Kunden eine wichtige Entscheidungshilfe: Ist es besser, ein Objekt mit Renovierungsbedarf zu erwerben oder eine bereits sanierte Immobilie? »Wir nehmen uns die Zeit, die unsere Kunden brauchen, um diese Frage schlüssig für ihre Situation beantworten zu können«, verspricht der Architekt, der sie mit fachkundigem Rat und einem Netzwerk an Handwerkern dabei gerne unterstützt. (gw)

Franz Hahn Immobilien OHG / Kaiserstr. 79 72764 Reutlingen / Tel.: 07121-17066 / info@immobilien-hahn.com / www.immobilien-hahn.com