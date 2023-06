Potenzial einer Immobilie erkennen

Mit der neuen Generation hielt auch die Kombination von Fachmann und Kaufmann Einzug bei Bühler Haus in Reutlingen-Ohmenhausen. »Das sind ideale Voraussetzungen für eine Verkaufsvermittlung«, sagt Adolf Heinz Bühler, der sich bereits 1980 als Architekt selbstständig machte und seit Jahresbeginn von seinem Sohn Samuel Bühler unterstützt wird. Dieser kümmert sich neben dem kaufmännischen Bereich um CAD-Planungen und lernt im täglichen Miteinander viel von seinem Vater: »Langjährige Erfahrung schützt vor teuren Fehlern«. Erstberatung und Wertermittlung sind bei Bühler Haus unverbindlich; die Maklerdienstleistungen starten mit dem aussagekräftigen Exposé, in das der Architekt auch das Potenzial einer Immobilie mit einfließen lässt, und begleitet die Kunden intensiv bis zum Kaufabschluss. »Auch die Beratung von Selbstverkäufern ist gegen eine Gebühr, die auch den Energieausweis einschließt, möglich«, ergänzt Adolf Heinz Bühler. Gerne dürfen seine Architektenleistungen in Anspruch genommen werden und auf Wunsch vermittelt er auch Handwerksleistungen. Selbst einen Ausweg aus der Misere mit hohen Zinsen, teurem Baumaterial und politischen Diskussionen über energetische Sanierungspflichten hat das Vater-Sohn-Duo parat: Für ein Bausatzhaus arbeiten sie mit einer Partnerfirma zusammen, die über 30 Jahre Erfahrung mit Eigenbaustellen hat. Wer ein Grundstück besitzt, kann bei Bühler Haus einen Neubau individuell planen lassen und mit Eigenleistungen unter fachlicher Anleitung und Ausrüstung »einen großen Betrag einsparen«, verspricht Architekt Bühler. (gw)

Bühler Haus

Gomaringer Straße 18

72770 Reutlingen-Ohmenhausen

Telefon 0 71 21/12 95 81

info@buehler-haus.de

www.buehler-haus.de