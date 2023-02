Kuttler Immobilien - Realistische Beratung im Fokus

Erfahren in der Vermittlung von Immobilien: Elke, Hans-Peter und Manuel Kuttler. Foto: iso

Steht eine Immobilie zum Verkauf, kommen viele Fragen auf: Was ist sie wert, was gibt der Markt her? Welche Mängel sollten vorher beseitigt werden? Wie ist das mit dem Energieausweis? Ob Eigentümer oder Erben, der Verkauf ist für Laien keine einfache Sache, wenn das Ergebnis passen soll.

»Wir beraten viele Ältere, Familien und Erbengemeinschaften«, sagt Hans-Peter Kuttler, der sich nach jahrelanger Erfahrung mit Immobilien 2009 mit Ehefrau Elke selbstständig machte. Seit knapp vier Jahren trägt auch Sohn Manuel mit fundierter Ausbildung und Erfahrung dazu bei, dass Kuttler Immobilien mit Sitz im Gomaringer Schloßhof 7 einen guten Ruf genießt, wenn es um die seriöse Vermittlung von Bestandsimmobilien in der Region Neckar-Alb geht. Dabei stehen Käufe und Verkäufe im Vordergrund, aber auch für Mieter und Vermieter sind die Kuttlers Ansprechpartner.

»Wir kriegen über viele Beratungsgespräche den Auftrag«, sagt Hans-Peter Kuttler. Beim Verkauf sei eine realistische Einschätzung des aktuellen Marktwertes wichtig. Er erstellt viele Wertgutachten, dabei zählen auch gute Vor-Ort-Kenntnisse. »Wenn eine Immobilie richtig eingewertet ist, wird sie auch verkauft.«

Bei Kaufinteressenten legen Vater und Sohn auch Wert auf realistische Auskünfte: »Wer für 300 000 Euro ein Haus kaufen will, muss damit rechnen, dass er nochmal so viel investieren muss, bevor er einziehen kann.« Die Beratung über staatliche Vorgaben zu Sanierung und Förderungen gehört zum Leistungsspektrum bei Kuttler Immobilien. iso

Kuttler Immobilien

Schlosshof 7

72810 Gomaringen

Telefon 07072-9139755

www.kuttler-immobilien.de