»Jetzt neue Steuervorteile nutzen!«

Wie auf dieser unverbindlichen Illustration könnte das Bauvorhaben»Wohnen mit Weitblick« in Pfullingen nach seiner Fertigstellung einmalaussehen.

»Immobilien haben sich in den letzten 50 Jahren als zentraler Baustein für den Vermögensaufbau, die Altersvorsorge und zur Sicherung gegen Inflation bewährt. Und Immobilien sind seit über 50 Jahren das Geschäft unseres Familienunternehmens: von der Projektentwicklung über das klassische Maklergeschäft, den Kauf und Verkauf, die Vermietung bis zur Hausverwaltung«, sagt Dr. Claudius Rall, Geschäftsführer von Dr. Rall Immobilien.

Lukrative Abschreibungen

Besonders gefragt sind seiner Erfahrung nach – auch aufgrund der seit 2024 geltenden, erheblichen neuen Steuervorteile – Wohnungen als Kapitalanlage, zur Alterssicherung und aufgrund des ansteigenden Preisniveaus auch zur Absicherung gegen die Inflation. Und diese Steuervorteile gelten nur für Neubauwohnungen, die in den nächsten vier Jahren gebaut und zur Kapitalanlage vermietet werden.

Ein Markenzeichen des Unternehmens sind exklusive Bauprojekte in erstklassigen Lagen. »Aktuell bauen wir in Pfullingen das Neubauvorhaben ›Wohnen mit Weit[1]blick‹, das mit einmaligen Aussichten auf die Achalm und den Albtrauf besticht und dessen Fertigstellung noch in 2025 realisiert wird«, berichtet Dr. Rall. Für dieses Bauvorhaben gilt dann die von der Bundesregierung beschlossene, stark erhöhte steuerliche Abschreibung von jährlich degressiv 5 Prozent, was besonders für Kapitalanleger sehr lukrativ und vorteilhaft ist.

»Wer Interesse hat, kann sich gerne melden. «

Dr. Rall-Immobilien

Telefon 0 71 21/2413-70

Verkauf@Dr.Rall-Immobilien.de