»Immobilienkauf wieder planbarer«

»Der Immobilienmarkt zeigt sich im Herbst 2025 robust«, sagt Tonino Raia, Abteilungsleiter Immobilien bei der Vereinigte Volksbanken eG. Sein Profi-Team aus zwölf Maklerinnen und Maklern sowie einem Assistenzteam hat rund 150 Immobilien der Region im Bestand. Das Team ist in den beiden ImmobilienCenter in Reutlingen und Böblingen sowie in den 35 Bankfilialen anzutreffen.

»Eine Immobilie ist für viele Menschen wieder leistbarer und planbarer geworden«, hat Tonino Raia beobachtet. »Die Preise tendieren leicht nach oben, gleichzeitig sind auch die Einkommen gestiegen, die Inflation ist wieder moderat und die Bauzinsen sind stabil«, zählt er die Gründe für die positive Lage am Immobilienmarkt auf.

Bei Neubauten sind die Vermarktungszeiten länger als bei Bestandsimmobilien, da es zurzeit keine Preisflexibilität gibt, so Raia. Sein Team pflegt gute Kontakte zu Bauträgern, um gute Angebote machen zu können. Aufgrund der großen Erfahrung der Immobilienprofis werden Interessenten rundum beraten – vom ausführlichen Exposé über Finanzierungen und Versicherungen bis zum Notartermin und mehr. Zu den umfassenden Leistungen gehören eine Marktanalyse und die Ermittlung des Marktwertes. Experte Raia: »Wir kennen unsere Region.«

Jeder Bankmitarbeitende hat Zugriff auf das ganze Immobilienangebot aller Preislagen. Hinzu kommen die Angebote der Kooperationspartner der Bausparkasse Schwäbisch Hall und Versicherungen der R+VGruppe. »Wir können in alle Richtungen beraten und ein persönlich zugeschnittenes Gesamtpaket aus einer Hand bieten.«

