»Immobilien weiterhin das richtige Invest«

»Das Interesse an Immobilien steigt wieder«, sagt Tonino Raia, Abteilungsleiter Immobilien der Vereinigte Volksbanken eG. »Man spürt, dass viele Unsicherheiten, die in den Köpfen waren, wie Ukraine und Klimafolgen, ausgeblendet werden.« Die Objekte seien wieder erschwinglicher, die Zahl der Besichtigungen steigt. Sein Team aus 22 Experten kann auf die interne Vernetzung der über 700 Mitarbeiter der Bank zurückgreifen, die im gesamten Geschäftsgebiet tätig sind. Die Experten beraten Verkäufer und Kaufwillige von gewerblichen und privaten Objekten. »Dabei kommt es auf eine gute Finanzierungsberatung an«, sagt Raia. Historisch gesehen, seien das zurzeit keine hohen Zinsen, sie seien nur schnell gestiegen. »Im Schwabenländle war es noch nie ein Fehler, in Immobilien zu investieren, sie sind weiterhin das richtige Invest.« Und: »Entscheidend ist, das Passende für sich zu finden.« Der Fachmann hat einen guten Rat: »Was zählt ist, die Immobilie zu kaufen, die man zum aktuellen Zeitpunkt wirklich braucht.« Also womöglich in jungen Jahren eine kleinere, dann eine größere Wohnung, später ein Haus und im Alter bei Bedarf wieder eine kleinere Wohnung. Das Team vermittelt solche Objekte von der Schwäbischen Alb bis zum Schwarzwald. Jeder kann über Genossenschaftsanteile zum Mitglied der Vereinigte Volksbanken werden. »Wir sehen unsere Kernkompetenz und Aufgabe darin, die Region zu stärken«, so Raia. Dazu passt das Leitbild: »Meine Bank, die Heimat lebt.« (iso)

