Immobilien Dr. Holder - Mit dem Charme des Besonderen

Dr. Elisabeth Holder konzentriert sich vorrangig auf ländliche Grundstücke, größere Anwesen und Häuser mit dem Charme des Besonderen. Das liegt daran, dass die IHK-zertifizierte Immobilienmaklerin ihren Lebensmittelpunkt schwerpunktmäßig in St. Johann hatte und hat: »Mir ist die Liebe zur Alb quasi in die Wiege gelegt worden«.

Hohe Rendite

Vorrangig in der Region Reutlingen befinden sich ihre Objekte, die beispielsweise für Naturliebhaber, Pferdefreunde oder angehende Selbstversorger von Interesse sein könnten. Wichtig ist ihr, sowohl Verkäufern als auch Käufern einen umfassenden Service zu bieten – von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis zum Notartermin: »Auch nach der Übergabe dürfen sich unsere Kundinnen und Kun den bei Fragen noch gerne an uns wenden. Denn nur, wenn Kompetenz und Engagement gleichermaßen spürbar sind, entsteht Vertrauen«, ist ihre Erfahrung. Grundsätzlich vermittelt sie nur dann, wenn eine Bonitätsprüfung erfolgt ist und die Finanzierungszusage vorliegt. Auch als Kapitalanlage empfiehlt sie Immobilien. Denkmalschutzobjekte oder Appartements für Senioren sind ihrer Meinung nach besonders geeignet, denn: »Sie versprechen eine hohe Sicherheit und eine hohe Rendite bei geringem Verwaltungsaufwand«. Wer will von Dr. Elisabeth Holder legen: »Dann muss sich niemand mit Nebenkostenabrechnungen abplagen, sondern kann ganz entspannt die Vorzüge seiner Immobilie genießen«. (gw)

Immobilien Dr. Holder

Marktstraße 6

72813 St. Johann

info@immobilien-drholder.de

www.immobilien-drholder.de