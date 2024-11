Große Steuervorteile für Kapitalanleger

Wie auf dieser unverbindlichen Illustration könnte das Bauvorhaben»Wohnen mit Weitblick« in Pfullingen nach seiner Fertigstellung einmalaussehen.

Am 22. März dieses Jahres wurde die fünfprozentige degressive Afa (Absetzung für Abnutzung) für Kapitalanleger wieder eingeführt, die nur für Neuprojekte gilt, die in den nächsten fünf Jahren ausgeführt werden. Dazu sagt Dr. Claudius Rall von Dr. Rall-Immobilien in Reutlingen: »Das ist wirklich mal eine Maßnahme, die Investoren solch hohe Vorteile bietet, dass sich jetzt viele sicher für eine Immobilieninvestition entscheiden.« Zusätzlich bieten stark gefallene Zinsen und die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen ideale Rahmenbedingungen.

Konzeption von Neubauten

Das in der Region Reutlingen/ Tübingen fest verwurzelte Unternehmen entwickelt und konzipiert in besten Lagen Neubauten für Kapitalanleger und Eigennutzer. Zudem vermietet und verwaltet es Neubau- und Bestandsobjekte sowie Gewerberäume aller Art. Besonders gefragt sind nach Erfahrungen von Dr. Rall Wohnungen als Kapitalanlage, zur Alterssicherung und aufgrund des ansteigenden Preisniveaus auch zur Absicherung gegen die Inflation.

»Aktuell realisieren wir in Pfullingen das Neubauvorhaben ›Wohnen mit Weitblick‹, das mit einmaligen Aussichten auf die Achalm und den Albtrauf besticht und dessen Fertigstellung für Frühjahr 2025 geplant ist«, berichtet Dr. Rall. Es biete vom kleinen 1-Zimmer-Apartment bis zur luxuriösen 5-Zimmer-Penthousewohnung das gesamte Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Dafür gelte die eingangs erwähnte, stark erhöhte steuerliche Abschreibung von jährlich degressiv fünf Prozent: »Das ist besonders für Kapitalanleger sehr lukrativ und vorteilhaft«. (pr)

