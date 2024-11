Ganzheitliche Immobilienkompetenz

Weil viele Neubauvorhaben derzeit auf Eis liegen, gewinnen Bestandsimmobilien an Bedeutung, haben Inge Mohr und ihre Tochter Maren Brücker beobachtet. Viele Käufer entscheiden sich dafür, weil hier der Investitionsaufwand überschaut werden kann – im Zweifelsfall haben die Maklerinnen Baufachleute an der Hand. Vor über 30 Jahren gründete Inge Mohr ihr Immobilienbüro, das unter dem Kürzel I.M.I in Lichtenstein firmiert.

Sie versteht ihre Maklertätigkeit bis heute als eine Dienstleistung, in die sie ein Engagement über sonst übliche Bürozeiten hinaus mit einbringt. Käufer und Verkäufer sowohl kompetent als auch empathisch bei diesem wichtigen Thema zu begleiten – von der ersten Besichtigung über die fundierte Wertermittlung bis zum Notartermin -, ist zu ihrem Markenzeichen geworden

Dass ihr Konzept aufgeht, macht sie an ihrer hohen Weiterempfehlungsquote fest: "Diese zeigt mir am besten, wie zufrieden unsere Kunden in der Vergangenheit mit unserem Service waren, und spornt mich an, auch in Zukunft mein Bestes zu geben.

Zumal sie seit einiger Zeit auch beruflich auf familiäre Verstärkung bauen kann. Ihre Tochter Maren bringt ihr Know-how als Betriebswirtin mit Marketing-Erfahrung ins Immobilienbüro mit ein. Die Kunden profitieren nun von der gebündelten Kompetenz der beiden Maklerinnen: So baute sich Inge Mohr im Laufe der Jahre ein Netzwerk rund ums Thema Immobilien auf, während Maren Brücker alle digitalen Möglichkeiten ausschöpft und das Familienunternehmen in die Zukunft führen wird. (gw)

