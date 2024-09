»Frischer Wind für deine vier Wände«

Der erst kürzlich erfolgte Markenrelaunch macht es nun auch nach außen hin sichtbar, was in den letzten Monaten erarbeitet wurde. Mit neuen Ideen startet das rund 50-köpfige Team des traditionsreichen Immobilienunternehmens in die Zukunft.

»Wir verwalten, vermitteln und entwickeln Immobilien mit Leidenschaft«, bringt es Geschäftsführer Christoph Epple auf den Punkt. »Unser Ziel ist es, unseren Kunden den Rücken freizuhalten«. Die drei Anlaufstellen in der Region sollen eine homebase mit offenen Türen und kompetenten Ansprechpartnern sein, wenn es ums Kaufen oder Verkaufen, ums Mieten, Vermieten oder ums Verwalten gewerblicher beziehungsweise privater Immobilienobjekte geht. »Ob große oder kleine Anfragen rund um die vier Wände – bei uns ist jeder mit seinem Anliegen willkommen«, lädt Epple zum Besuch ein. Dank der breit gefächerten Fachkompetenz im eigenen Haus können viele Anliegen sofort und intern erledigt werden. Bei speziellen Fragen etwa zu Themen wie Energie, Sanierung oder Finanzierung kann das Krams[1]Team schnell und unkompliziert auf Fachleute seines externen Netzwerks zurückgreifen.

Das Motto, bei allen Detailfragen das Große und Ganze nie zu vernachlässigen, wird bei Krams großgeschrieben. Seit mehr als 10 Jahren kann zudem auf die Expertise der Krams-Projektentwicklung zurückgegriffen werden: »Durch unser Know-how in allen Bereichen, behalten wir immer einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge und finden dadurch immer die passende Lösung«, betont Epple.

KRAMS Immobilien GmbH Kaiserpassage 9 72764 Reutlingen Tel. 07121 930750 www.krams-immobilien.de