Durch Empfehlungen und langjährige Kontakte konnte Franz Hahn Immobilien die vergangenen Monate laufend neue Verkaufsobjekte – von der Ein-Zimmer-Wohnung bis zum Einfamilienhaus − akquirieren und neue Besitzer dafür finden. In allen Kategorien herrsche wieder eine gute Nachfrage, sagt Sandra Weber und führt das auf das stabilisierte Zinsniveau zwischen drei und vier Prozent zurück. Die Betriebswirtin leitet gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Architekten Andreas Hahn, das vom Vater gegründete Immobilienbüro in zweiter Generation. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf ein gutes Renommee, das sie sich in 55 Jahren in der Branche erarbeitet haben: »Erst vor kurzem hat ein Kunde, der einst bei meinem Vater ein Baugrundstück gekauft hatte, uns den Verkauf seines elterlichen Hauses anvertraut«.

Neue IVD-Regionalbeirätin

Mit 55 Jahren auf dem Immobilienmarkt ging noch ein bemerkenswerter Termin einher: Beim Immobilientag des IVD Süd (Immobilienverband Deutschland) in Lindau wurde Franz Hahn Immobilien für 35 Jahre IVD-Mitgliedschaft geehrt. In diesen Berufsverband der Immobilienprofis bringt sich Sandra Weber künftig ehrenamtlich noch stärker ein. Hatte sie bislang eher hinter den Kulissen mit Inputs und Markteinschätzungen geholfen, für den IVD Süd die aktuelle Situation auf dem Reutlinger Immobilienmarkt zu analysieren, so organisiert sie als neu berufene IVD-Regionalbeirätin in der Region Neckar-Alb nun die Profi-Treffen mit. Das sind Weiterbildungsveranstaltungen, die von den IVD-Maklern gerne auch zur Erfüllung ihrer Fortbildungspflicht besucht werden.

