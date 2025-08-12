»Der Weg lohnt sich mit Sicherheit«

Landgraf Immobilien besteht seit über 55 Jahren. »Mit der Gründung der GmbH, einem engagierten Team und neuer Geschäftsführung schlagen wir jetzt ein modernes Kapitel auf – und führen die traditionellen Werte von Landgraf Immobilien konsequent weiter«, sagt Geschäftsführer Slobodan Starcevic. Neben Hans Landgraf, der als Markenbotschafter vor allem durch sein Netzwerk punktet, steht Armina Göbel als erfahrene Immobilienmaklerin an der Spitze eines schlagkräftigen Maklerteams, das seit Jahresbeginn kontinuierlich gewachsen ist und heute aus mehreren qualifizierten Fachkräften besteht.

Im Fokus stehen Wohnimmobilien von der Ein-Zimmer-Wohnung über Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser bis zum Penthouse. »Gebrauchtimmobilien vermitteln wir weiterhin in gewohnter Qualität«, betont Starcevic. »Landgraf hat viel gebaut«, sagt Armina Göbel, »bei unseren Neubauprojekten führen wir diese Tradition fort und tragen zur Steigerung der Wohnqualität im Großraum Reutlingen-Tübingen bei.« Dem Team kommen die jahrelangen, guten Kontakte zu Experten wie Bausachverständigen und Handwerkern zugute. »Wir haben ein sehr großes Handwerkernetz«, sagt Starcevic. Bevor ein Objekt in den Verkauf geht, werden dessen Wert und Sanierungsbedarf ermittelt. Für die optimale Präsentation der Immobilien arbeitet das Team mit einem professionellen Fotografen zusammen. Ergänzend dazu werden moderne 360 Grad-Rundgänge sowie hochwertige Drohnenaufnahmen angeboten – so können Interessenten die Objekte virtuell und realitätsnah erleben. »Oder schauen Sie doch einfach bei uns in der Kaiserpassage 3 vorbei«, so Starcevic, »ein Weg, der sich mit Sicherheit lohnt«. (iso

