Tennis Anfängerkurs im September

An drei Samstagen: 14., 21. und 28.9. jeweils um 12 Uhr beim Tennisverein Reutlingen e.V., Rudolf-Harbig-Str. 10 und 4, 72762 Reutlingen

Sie wollten schon immer einmal Tennis ausprobieren und die Grundlagen dieses faszinierenden Sports erlernen? Beim exklusiven Schnupperkurs auf dem Tennisgelände des TVR-Tennisvereins in Reutlingen lernen Sie in drei aufeinandefolgenden Terminen samstags mit einem erfahrenen Tennisprofi die Basics des Tennissports kennen. Dieses Angebot richtet sich an Anfänger.

Im Preis von nur 9 Euro (statt 38 Euro) sind enthalten:

Leih-Tennisschläger und -Bälle

Professionelles Training auf dem Tennisplatz

Lernen in kleiner Gruppe

Benötigt werden lediglich eigene Turnschuhe.

Wichtiger Hinweis:

Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie alle drei Termine wahrnehmen können. Pro Abonnent sind maximal zwei Plätze buchbar.

Melden sich über das Kontaktformular an: