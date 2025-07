Wetteraussichten

Unbeständiges Sommerwetter am Wochenende

Sonne, Regen und immer mal wieder ein Gewitter: Das Wetter in Deutschland bleibt auch in den kommenden Tagen unbeständig. »Ein Duell der Druckgebiete sorgt dafür, dass sich der Sommer weiterhin von seiner wechselhaften Seite zeigt«, sagte der Meteorologe Fabian Chow vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Dabei dürfte es zum Wochenende wieder deutlich wärmer als zuletzt werden: Am Freitag erwartet der Wetterdienst verbreitet sommerliche Temperaturen von mehr als 25 Grad, am Rhein könnten sogar bis zu 30 Grad möglich sein. Die Sonne scheint dann vor allem im Süden und Westen zwischen leichten Wolkenfeldern länger ungestört.

»In der Nordosthälfte gibt es hier und da trotzdem noch einzelne kurze Schauer und Gewitter«, erklärte Chow. In der Nacht kühlt es dann auf vereinzelt einstellige Temperaturen ab. Im Norden kann sich auch Nebel oder Hochnebel bilden.

Warmer Samstag - Gewitter folgen

Am Samstag setzt sich dann tagsüber zumeist schönstes Sommerwetter durch. Oft bleibt es laut DWD trocken mit nur wenigen Wolken und bis zu 31 Grad. An den Küsten wird es mit rund 23 Grad etwas kühler.

Erst gegen Nachmittag könnten dann Wolken aufziehen. »Dabei wird die Luft auch feuchter und schwüler und ermöglicht kräftige oder sogar einzelne unwetterartige Gewitter«, sagte der Meteorologe.

In der Nacht ziehen die Gewitter vom Süden und Südwesten bis in die Mitte Deutschlands. Im Nordosten und Osten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 13 Grad zurück.

Neue Woche bleibt unbeständig

Am Sonntag dürfte nur noch der Osten längere freundliche Abschnitte genießen. »Der bei dem Ein oder Anderen übliche Sonntagsspaziergang ist in den übrigen Regionen nicht so angenehm«, sagte Chow. Schwül-warmes Wetter mit Schauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen von 26 bis 30 Grad lade nicht unbedingt dazu ein, den Tag draußen zu verbringen, hieß es. Lokal sind auch Unwetter möglich.

Der wechselhafte Wettercharakter bleibt auch in der kommenden Woche erhalten, erklärte der Meteorologe. Ein Blick in die südlichen Regionen des Mittelmeeres lasse diese Aussichten aber vielleicht sogar erfreulich wirken: »Dort werden nächste Woche tagelang Höchsttemperaturen von 40 Grad oder mehr erwartet«.

© dpa-infocom, dpa:250717-930-808091/1