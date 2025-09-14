Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder es Tages

1 / 6
Spuren am Tatort - 18-Jähriger soll Zwölfjährigen auf Fahrrad tödlich verletzt haben
Foto: Marius Bulling
1/6
Nach tödlichem Parkplatz-Streit in Niedernhall
Foto: Marius Bulling
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im Marathon
Foto: Oliver Weiken
2/6
Venezolanische Milizen erhalten militärisches Training
Foto: Jesus Vargas
3/6
Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew Rick
Foto: ETHAN CAIRNS
4/6
Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese »MSC Preziosa« bei den Cruise Days auf der Elbe
Foto: Bodo Marks
5/6
Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im Vatikan
Foto: Gregorio Borgia
6/6