Bilder es Tages

© dpa-infocom, dpa:250914-930-35179/1

Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im Marathon
Foto: Oliver Weiken
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio
Venezolanische Milizen erhalten militärisches Training
Foto: Jesus Vargas
Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew Rick
Foto: ETHAN CAIRNS
Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese »MSC Preziosa« bei den Cruise Days auf der Elbe
Foto: Bodo Marks
Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im Vatikan
Foto: Gregorio Borgia
