Bilder es Tages

DPA Bilder des TagesBilder es Tages© dpa-infocom, dpa:250914-930-35179/11 / 5Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im MarathonFoto: Oliver Weiken1/5Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im MarathonFoto: Oliver WeikenVenezolanische Milizen erhalten militärisches TrainingFoto: Jesus Vargas2/5Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew RickFoto: ETHAN CAIRNS3/5Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese »MSC Preziosa« bei den Cruise Days auf der ElbeFoto: Bodo Marks4/5Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im VatikanFoto: Gregorio Borgia5/5