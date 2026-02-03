Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Snoop Dogg bei den Vorbereitungen in Mailand
Foto: Christophe Ena
Olympische Winterspiele 2026
Snoop Dogg bei den Vorbereitungen in Mailand
Foto: Christophe Ena
Die Spiele sind fast eröffnet: olympische Ringe in Cortina
Foto: Michael Kappeler
Vereiste Stromleitungen im Harz
Foto: Matthias Bein
Der Gerichtssaal für Marius Borg Høiby
Foto: Julia Wäschenbach
Gute adelige Laune während der Eröffnung der IOC-Sitzung
Foto: Luca Bruno
Golden Globes Mode für Hündchen Suki
Foto: CJ Rivera
Palästinensische Patienten kommen in einem Bus am Nasser-Krankenhaus in Chan Junis an.
Foto: Abdel Kareem Hana
Johann Wadephul (CDU), Außenminister, steht im Hotel The Landing nach seinem Treffen.
Foto: Jens Büttner
Menschen laufen Schlittschuh auf dem zugefrorenen Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial.
Foto: Gent Shkullaku
Gläubige werfen Blumen in das Wasser.
Foto: Bruna Prado
