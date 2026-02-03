Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260203-930-633644/5

1 / 8
Vereiste Stromleitungen im Harz
Foto: Matthias Bein
1/8
Winter verwandelt Harz in Eislandschaft
Vereiste Stromleitungen im Harz
Foto: Matthias Bein
Der Gerichtssaal für Marius Borg Høiby
Foto: Julia Wäschenbach
2/8
Gute adelige Laune während der Eröffnung der IOC-Sitzung
Foto: Luca Bruno
3/8
Golden Globes Mode für Hündchen Suki
Foto: CJ Rivera
4/8
Palästinensische Patienten kommen in einem Bus am Nasser-Krankenhaus in Chan Junis an.
Foto: Abdel Kareem Hana
5/8
Johann Wadephul (CDU), Außenminister, steht im Hotel The Landing nach seinem Treffen.
Foto: Jens Büttner
6/8
Menschen laufen Schlittschuh auf dem zugefrorenen Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial.
Foto: Gent Shkullaku
7/8
Gläubige werfen Blumen in das Wasser.
Foto: Bruna Prado
8/8