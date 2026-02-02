DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260202-930-629093/51 / 10Mitarbeiter des Zivilschutzes und Zivilisten überprüfen ein zerstörtes Gebäude, das von einem israelischen Luftangriff in dem Ort im Südlibanon getroffen wurde.Foto: Mohammad Zaatari1/10Mitarbeiter des Zivilschutzes und Zivilisten überprüfen ein zerstörtes Gebäude, das von einem israelischen Luftangriff in dem Ort im Südlibanon getroffen wurde.Foto: Mohammad ZaatariPalästinensische Patienten dürfen Gazastreifen verlassenFoto: Abdel Kareem Hana2/10Eiszeit auf dem MittellandkanalFoto: Julian Stratenschulte3/10Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegsFoto: Patrick Pleul4/10Warnstreiks bei VerkehrsunternehmenFoto: Marijan Murat5/10Lady Gaga bei den GrammysFoto: Chris Pizzello6/10Politische GrammysFoto: Jordan Strauss7/10Der Vollmond steht über der Stadt Nuuk in Grönland.Foto: Maria Semyonova8/10Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern stehen vor dem ägyptischen Tor des Grenzübergangs Rafah an, um von den israelischen Behörden vor der Einreise in den Gazastreifen kontrolliert zu werden.Foto: Mohammed Arafat9/10Demonstranten verbrennen ein Poster von US-Präsident Trump während einer Kundgebung gegen die USA und Israel zur Unterstützung der iranischen Regierung vor dem US-Konsulat in Istanbul.Foto: Emrah Gurel10/10