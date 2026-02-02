Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260202-930-629093/5

1 / 10
Nahostkonflikt - Libanon
Mitarbeiter des Zivilschutzes und Zivilisten überprüfen ein zerstörtes Gebäude, das von einem israelischen Luftangriff in dem Ort im Südlibanon getroffen wurde.
Foto: Mohammad Zaatari
Palästinensische Patienten dürfen Gazastreifen verlassen
Foto: Abdel Kareem Hana
2/10
Eiszeit auf dem Mittellandkanal
Foto: Julian Stratenschulte
3/10
Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegs
Foto: Patrick Pleul
4/10
Warnstreiks bei Verkehrsunternehmen
Foto: Marijan Murat
5/10
Lady Gaga bei den Grammys
Foto: Chris Pizzello
6/10
Politische Grammys
Foto: Jordan Strauss
7/10
Der Vollmond steht über der Stadt Nuuk in Grönland.
Foto: Maria Semyonova
8/10
Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern stehen vor dem ägyptischen Tor des Grenzübergangs Rafah an, um von den israelischen Behörden vor der Einreise in den Gazastreifen kontrolliert zu werden.
Foto: Mohammed Arafat
9/10
Demonstranten verbrennen ein Poster von US-Präsident Trump während einer Kundgebung gegen die USA und Israel zur Unterstützung der iranischen Regierung vor dem US-Konsulat in Istanbul.
Foto: Emrah Gurel
10/10