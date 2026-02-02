DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260202-930-629093/31 / 7Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegsFoto: Patrick Pleul1/7Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegsFoto: Patrick PleulWarnstreiks bei VerkehrsunternehmenFoto: Marijan Murat2/7Lady Gaga bei den GrammysFoto: Chris Pizzello3/7Politische GrammysFoto: Jordan Strauss4/7Der Vollmond steht über der Stadt Nuuk in Grönland.Foto: Maria Semyonova5/7Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern stehen vor dem ägyptischen Tor des Grenzübergangs Rafah an, um von den israelischen Behörden vor der Einreise in den Gazastreifen kontrolliert zu werden.Foto: Mohammed Arafat6/7Demonstranten verbrennen ein Poster von US-Präsident Trump während einer Kundgebung gegen die USA und Israel zur Unterstützung der iranischen Regierung vor dem US-Konsulat in Istanbul.Foto: Emrah Gurel7/7