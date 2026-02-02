Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegs
Foto: Patrick Pleul
Bunte Distelfinken ziehen in geselligen Trupps übers Land
Warnstreiks bei Verkehrsunternehmen
Foto: Marijan Murat
Lady Gaga bei den Grammys
Foto: Chris Pizzello
Politische Grammys
Foto: Jordan Strauss
Der Vollmond steht über der Stadt Nuuk in Grönland.
Foto: Maria Semyonova
Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern stehen vor dem ägyptischen Tor des Grenzübergangs Rafah an, um von den israelischen Behörden vor der Einreise in den Gazastreifen kontrolliert zu werden.
Foto: Mohammed Arafat
Demonstranten verbrennen ein Poster von US-Präsident Trump während einer Kundgebung gegen die USA und Israel zur Unterstützung der iranischen Regierung vor dem US-Konsulat in Istanbul.
Foto: Emrah Gurel
