DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260202-930-629093/21 / 5Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegsFoto: Patrick Pleul1/5Farbkleckse im Wintergrau - bunte Diestelfinken unterwegsFoto: Patrick PleulPolitische GrammysFoto: Jordan Strauss2/5Der Vollmond steht über der Stadt Nuuk in Grönland.Foto: Maria Semyonova3/5Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern stehen vor dem ägyptischen Tor des Grenzübergangs Rafah an, um von den israelischen Behörden vor der Einreise in den Gazastreifen kontrolliert zu werden.Foto: Mohammed Arafat4/5Demonstranten verbrennen ein Poster von US-Präsident Trump während einer Kundgebung gegen die USA und Israel zur Unterstützung der iranischen Regierung vor dem US-Konsulat in Istanbul.Foto: Emrah Gurel5/5