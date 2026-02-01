DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260201-930-625316/51 / 13Bei der Wasserparade im Karneval in Venedig wird mit viel Konfetti gefeiert.Foto: Matteo Chinellato1/13Bei der Wasserparade im Karneval in Venedig wird mit viel Konfetti gefeiert.Foto: Matteo ChinellatoKälte in den USA: Eiszapfen hängen an Erdbeeren auf einem Feld in Florida.Foto: Chris O'Meara2/13Unten kurz bei Minusgraden: Menschen laufen auf einem zugefrorenen See in Potsdam übers Eis.Foto: Georg-Friedrich Moritz3/13Mehrere Tote gab es bei einem Unfall mit einem Reisebus im Süden der Türkei.Foto: Mustafa Kaya via XinHua4/13Alcaraz schlägt Djokovic – Grand-Slam-Sieg bei den Australian OpenFoto: James Ross5/13Eisvergnügen in Greifswald: Schlittschuhläufer auf dem RyckFoto: Stefan Sauer6/13Australian-Open-Finale: Djokovic reagiert AlcarazFoto: Asanka Brendon Ratnayake7/13Vollmondritual am Sangam: Sadhu bläst MuschelhornFoto: Rajesh Kumar Singh8/13Karneval von Venedig: Maskenzauber am Canale GrandeFoto: Alberto Lingria9/13Demonstranten bilden ein menschliches Banner »We have eyes - no more lies - Abolish« am Ocean Beach in San Francisco während eines Protests gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.Foto: Stephen Lam10/13Schauspieler Christoph Maria Herbst geht mit Tänzerinnen im Rahmen des Balls »Soiree Münchner Leben« zu seiner Verleihung des Karl-Valentin-Ordens 2026.Foto: Felix Hörhager11/13Dorothee Bär (CSU) hält ihre Ritterinnenrede bei der Festsitzung zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins.Foto: Rolf Vennenbernd12/13Ein Papillon-Hund nimmt an den Masters Agility Championship Finals auf der 150. Westminster Kennel Club Dog Show in New York teil.Foto: Yuki Iwamura13/13