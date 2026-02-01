Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260201-930-625316/5

Bei der Wasserparade im Karneval in Venedig wird mit viel Konfetti gefeiert.
Foto: Matteo Chinellato
Karneval in Venedig - Wasserparade
Kälte in den USA: Eiszapfen hängen an Erdbeeren auf einem Feld in Florida.
Foto: Chris O'Meara
Unten kurz bei Minusgraden: Menschen laufen auf einem zugefrorenen See in Potsdam übers Eis.
Foto: Georg-Friedrich Moritz
Mehrere Tote gab es bei einem Unfall mit einem Reisebus im Süden der Türkei.
Foto: Mustafa Kaya via XinHua
Alcaraz schlägt Djokovic – Grand-Slam-Sieg bei den Australian Open
Foto: James Ross
Eisvergnügen in Greifswald: Schlittschuhläufer auf dem Ryck
Foto: Stefan Sauer
Australian-Open-Finale: Djokovic reagiert Alcaraz
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
Vollmondritual am Sangam: Sadhu bläst Muschelhorn
Foto: Rajesh Kumar Singh
Karneval von Venedig: Maskenzauber am Canale Grande
Foto: Alberto Lingria
Demonstranten bilden ein menschliches Banner »We have eyes - no more lies - Abolish« am Ocean Beach in San Francisco während eines Protests gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.
Foto: Stephen Lam
Schauspieler Christoph Maria Herbst geht mit Tänzerinnen im Rahmen des Balls »Soiree Münchner Leben« zu seiner Verleihung des Karl-Valentin-Ordens 2026.
Foto: Felix Hörhager
Dorothee Bär (CSU) hält ihre Ritterinnenrede bei der Festsitzung zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins.
Foto: Rolf Vennenbernd
Ein Papillon-Hund nimmt an den Masters Agility Championship Finals auf der 150. Westminster Kennel Club Dog Show in New York teil.
Foto: Yuki Iwamura
