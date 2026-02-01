Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260201-930-625316/3

1 / 7
Australian-Open-Finale: Djokovic reagiert Alcaraz
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
1/7
Tennis - Australian Open
Australian-Open-Finale: Djokovic reagiert Alcaraz
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
Vollmondritual am Sangam: Sadhu bläst Muschelhorn
Foto: Rajesh Kumar Singh
2/7
Karneval von Venedig: Maskenzauber am Canale Grande
Foto: Alberto Lingria
3/7
Demonstranten bilden ein menschliches Banner »We have eyes - no more lies - Abolish« am Ocean Beach in San Francisco während eines Protests gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.
Foto: Stephen Lam
4/7
Schauspieler Christoph Maria Herbst geht mit Tänzerinnen im Rahmen des Balls »Soiree Münchner Leben« zu seiner Verleihung des Karl-Valentin-Ordens 2026.
Foto: Felix Hörhager
5/7
Dorothee Bär (CSU) hält ihre Ritterinnenrede bei der Festsitzung zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins.
Foto: Rolf Vennenbernd
6/7
Ein Papillon-Hund nimmt an den Masters Agility Championship Finals auf der 150. Westminster Kennel Club Dog Show in New York teil.
Foto: Yuki Iwamura
7/7