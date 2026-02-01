DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260201-930-625316/31 / 7Australian-Open-Finale: Djokovic reagiert AlcarazFoto: Asanka Brendon Ratnayake1/7Australian-Open-Finale: Djokovic reagiert AlcarazFoto: Asanka Brendon RatnayakeVollmondritual am Sangam: Sadhu bläst MuschelhornFoto: Rajesh Kumar Singh2/7Karneval von Venedig: Maskenzauber am Canale GrandeFoto: Alberto Lingria3/7Demonstranten bilden ein menschliches Banner »We have eyes - no more lies - Abolish« am Ocean Beach in San Francisco während eines Protests gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.Foto: Stephen Lam4/7Schauspieler Christoph Maria Herbst geht mit Tänzerinnen im Rahmen des Balls »Soiree Münchner Leben« zu seiner Verleihung des Karl-Valentin-Ordens 2026.Foto: Felix Hörhager5/7Dorothee Bär (CSU) hält ihre Ritterinnenrede bei der Festsitzung zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins.Foto: Rolf Vennenbernd6/7Ein Papillon-Hund nimmt an den Masters Agility Championship Finals auf der 150. Westminster Kennel Club Dog Show in New York teil.Foto: Yuki Iwamura7/7