DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260201-930-625316/21 / 5Karneval von Venedig: Maskenzauber am Canale GrandeFoto: Alberto Lingria1/5Karneval von Venedig: Maskenzauber am Canale GrandeFoto: Alberto LingriaDemonstranten bilden ein menschliches Banner »We have eyes - no more lies - Abolish« am Ocean Beach in San Francisco während eines Protests gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.Foto: Stephen Lam2/5Schauspieler Christoph Maria Herbst geht mit Tänzerinnen im Rahmen des Balls »Soiree Münchner Leben« zu seiner Verleihung des Karl-Valentin-Ordens 2026.Foto: Felix Hörhager3/5Dorothee Bär (CSU) hält ihre Ritterinnenrede bei der Festsitzung zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins.Foto: Rolf Vennenbernd4/5Ein Papillon-Hund nimmt an den Masters Agility Championship Finals auf der 150. Westminster Kennel Club Dog Show in New York teil.Foto: Yuki Iwamura5/5