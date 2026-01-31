Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Eine verkleidete Messebesucherin berührt auf der Manga- und Comic-Messe »MAG-C« ausgestellte Produkte.
Foto: Michael Reichel
Manga- und Comic-Messe »MAG-C«
Chinesischer Drachentanz in Brasilien: Tänzer feiern das chinesische Neujahrsfest im asiatischen Viertel Liberdade im brasilianischen Sao Paulo.
Foto: Andre Penner
Menschen tanzen um einen DJ am Ufer des Flusses Dnipro in der Ukraine, um sich aufzuwärmen. Russlands Luftangriffe auf das Energiesystem machen, dass viele Ukrainer ohne Heizung sind.
Foto: Dan Bashakov
Hunderte von dänischen Veteranen, von denen viele an der Seite von US-Truppen gekämpft haben, demonstrieren in Dänemark.
Foto: Emil Helms
Australian Open: Rybakina besiegt Sabalenka und holt den Titel
Foto: Aaron Favila
Winteridylle am Deich: Skudden-Schafe im Schnee
Foto: Lars Penning
Deutschland stürmt ins EM-Finale: Jubel nach Sieg gegen Kroatien
Foto: Sina Schuldt
Ein Model geht während der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week im Funkhaus Berlin über den Laufsteg.
Foto: Carsten Koall
Fahrer stehen am Start beim Sechstagerennen in Berlin.
Foto: Fabian Sommer
Die SLS-Rakete (Space Launch System) der Mission »Artemis II« steht mit dem Orion-Raumschiff auf einer mobilen Startplattform im Launch Complex 39B des Kennedy Space Center der NASA in Florida.
Foto: Charles Briggs
Menschen versammeln sich während einer Demonstration gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis.
Foto: Alex Brandon
