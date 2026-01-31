DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260131-930-622553/41 / 11Eine verkleidete Messebesucherin berührt auf der Manga- und Comic-Messe »MAG-C« ausgestellte Produkte.Foto: Michael Reichel1/11Eine verkleidete Messebesucherin berührt auf der Manga- und Comic-Messe »MAG-C« ausgestellte Produkte.Foto: Michael ReichelChinesischer Drachentanz in Brasilien: Tänzer feiern das chinesische Neujahrsfest im asiatischen Viertel Liberdade im brasilianischen Sao Paulo.Foto: Andre Penner2/11Menschen tanzen um einen DJ am Ufer des Flusses Dnipro in der Ukraine, um sich aufzuwärmen. Russlands Luftangriffe auf das Energiesystem machen, dass viele Ukrainer ohne Heizung sind.Foto: Dan Bashakov3/11Hunderte von dänischen Veteranen, von denen viele an der Seite von US-Truppen gekämpft haben, demonstrieren in Dänemark.Foto: Emil Helms4/11Australian Open: Rybakina besiegt Sabalenka und holt den TitelFoto: Aaron Favila5/11Winteridylle am Deich: Skudden-Schafe im SchneeFoto: Lars Penning6/11Deutschland stürmt ins EM-Finale: Jubel nach Sieg gegen KroatienFoto: Sina Schuldt7/11Ein Model geht während der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week im Funkhaus Berlin über den Laufsteg.Foto: Carsten Koall8/11Fahrer stehen am Start beim Sechstagerennen in Berlin.Foto: Fabian Sommer9/11Die SLS-Rakete (Space Launch System) der Mission »Artemis II« steht mit dem Orion-Raumschiff auf einer mobilen Startplattform im Launch Complex 39B des Kennedy Space Center der NASA in Florida.Foto: Charles Briggs10/11Menschen versammeln sich während einer Demonstration gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis.Foto: Alex Brandon11/11