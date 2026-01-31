DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260131-930-622553/21 / 5Deutschland stürmt ins EM-Finale: Jubel nach Sieg gegen KroatienFoto: Sina Schuldt1/5Deutschland stürmt ins EM-Finale: Jubel nach Sieg gegen KroatienFoto: Sina SchuldtEin Model geht während der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week im Funkhaus Berlin über den Laufsteg.Foto: Carsten Koall2/5Fahrer stehen am Start beim Sechstagerennen in Berlin.Foto: Fabian Sommer3/5Die SLS-Rakete (Space Launch System) der Mission »Artemis II« steht mit dem Orion-Raumschiff auf einer mobilen Startplattform im Launch Complex 39B des Kennedy Space Center der NASA in Florida.Foto: Charles Briggs4/5Menschen versammeln sich während einer Demonstration gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis.Foto: Alex Brandon5/5