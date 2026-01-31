Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260131-930-622553/1

Ein Model geht während der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week im Funkhaus Berlin über den Laufsteg.
Foto: Carsten Koall
Beginn der Berlin Fashion Week – Herbst/Winter 2026
Ein Model geht während der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week im Funkhaus Berlin über den Laufsteg.
Foto: Carsten Koall
Fahrer stehen am Start beim Sechstagerennen in Berlin.
Foto: Fabian Sommer
Die SLS-Rakete (Space Launch System) der Mission »Artemis II« steht mit dem Orion-Raumschiff auf einer mobilen Startplattform im Launch Complex 39B des Kennedy Space Center der NASA in Florida.
Foto: Charles Briggs
Menschen versammeln sich während einer Demonstration gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis.
Foto: Alex Brandon
